Майк Джексон обошёл Гвардиолу и Клоппа в споре за звание тренера месяца

Главный тренер «Бёрнли» Майк Джексон был признан лучшим тренером АПЛ по итогам апреля.

В споре за эту награду Джексон превзошёл таких специалистов как Юрген Клопп («Ливерпуль»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Томас Франк («Брентфорд»).

Под руководством Джексона «Бёрнли» провёл в прошедшем месяце четыре матча, одержав в них три победы и один раз сыграв вничью.

На данный момент «Бёрнли» располагается на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ. До конца турнира подопечным Джексона осталось провести три матча — против «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и «Ньюкасла».