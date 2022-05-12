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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед»

12 Мая 2022 • 14:34 Комментировать (1)

37-летний форвард «МЮ» Криштиану Роналду стал лучшим игроком апреля в чемпионате Англии. Это для него вторая подобная награда в нынешнем сезоне, ранее он становился лучшим в сентябре.

Стоит отметить, что португалец стал рекордсменом «красных дьяволов» по этим призам. Криштиану обогнал предыдущего лидера Уэйна Руни, в активе которого пять званий лучшего футболиста месяца АПЛ.

Рекордсменами по этому показателю в чемпионате Англии являются Серхио Агуэро и Гарри Кейн. Они становились лучшими футболистами Премьер-лиги по семь раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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