Роналду стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед»

37-летний форвард «МЮ» Криштиану Роналду стал лучшим игроком апреля в чемпионате Англии. Это для него вторая подобная награда в нынешнем сезоне, ранее он становился лучшим в сентябре.

Стоит отметить, что португалец стал рекордсменом «красных дьяволов» по этим призам. Криштиану обогнал предыдущего лидера Уэйна Руни, в активе которого пять званий лучшего футболиста месяца АПЛ.

Рекордсменами по этому показателю в чемпионате Англии являются Серхио Агуэро и Гарри Кейн. Они становились лучшими футболистами Премьер-лиги по семь раз.