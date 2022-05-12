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«Бавария» готовит громкий трансфер - на прицеле звезда «Манчестер Юнайтед»

12 Мая 2022 • 14:07 Комментировать (3)

Французский хавбек Поль Погба находится в поиске нового клуба. У игрока истекающий контракт с «Манчестер Юнайтед», и стороны так и не договорились о новой сделке.

Как стало известно Fichajes, очередным претендентом на 29-летнего исполнителя стала мюнхенская «Бавария». Немецкой гранд заинтересован в бесплатном переходе Поля в летнее трансферное окно.

Помимо чемпиона Бундеслиги, оформить переход Погба хотят мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».

В этом сезоне на счету француза один забитый мяч и девять ассистов в 20 поединках Премьер-лиги.

Погба выбрал себе новый клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Поль Погба
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