«Бавария» готовит громкий трансфер - на прицеле звезда «Манчестер Юнайтед»

Французский хавбек Поль Погба находится в поиске нового клуба. У игрока истекающий контракт с «Манчестер Юнайтед», и стороны так и не договорились о новой сделке.

Как стало известно Fichajes, очередным претендентом на 29-летнего исполнителя стала мюнхенская «Бавария». Немецкой гранд заинтересован в бесплатном переходе Поля в летнее трансферное окно.

Помимо чемпиона Бундеслиги, оформить переход Погба хотят мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».

В этом сезоне на счету француза один забитый мяч и девять ассистов в 20 поединках Премьер-лиги.

Погба выбрал себе новый клуб