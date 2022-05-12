Сёмин жёстко раскритиковал работу Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что относится к работе немецкого специалиста так же, как и большинство болельщиков и экспертов в Англии. Экс-тренер «Локомотива» отметил, что «красные дьяволы», как кажется, никогда в своей истории так плохо не играли, так что работа Рангника абсолютно провальная.

Напомним, что на данный момент манчестерская команда под шефством Ральфа Рангника занимает лишь шестую позицию в турнирной таблице АПЛ.