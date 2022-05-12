Роналду опередил де Брёйне в борьбе за приз лучшему игроку месяца АПЛ

В английской Премьер-лиге подвели итоги апреля. Лучшим футболистом месяца в ходе голосования был признан португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В борьбе за индивидуальную награду 37-летний голеадор опередил Кевина де Брёйне, Габриэля Жезуса, Тьяго Алькантару и еще нескольких претендентов.

В минувшем месяце КриРо принял участие в четырех поединках Премьер-лиги, в которых записал на свой счет пять забитых мячей.

В общей сложности португалец сыграл 30 матчей в чемпионате, отметившись 18 голами и тремя результативными передачами.