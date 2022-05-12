«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Магуайру в «Милане»

«Манчестер Юнайтед» начал подыскивать усиление в оборонительную линию. Скауты манкунианского топ-клуба обратили внимание на итальянский чемпионат.

По информации Calciomercato, в поле зрения «красных дьяволов» попал центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли. 27-летний футболист летом получит статус свободного агента и может достаться «Юнайтед» совершенно бесплатно.

Алессио может заменить в составе «Манчестера» Гарри Магуайра, которого начали сватать в лондонский «Челси».

Романьоли – воспитанник «Ромы». За «Милан» он выступает с 2015 года. На счету защитника 12 сыгранных матчей за сборную Италии.