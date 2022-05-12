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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» в скором времени объявит о выкупе Коутиньо

12 Мая 2022 • 12:39 Комментировать

Руководители «Астон Виллы» договорились с «Барселоной» по поводу полноценного выкупа бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации авторитетного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, 29-летний бразильский футболист в ближайшее время официально станет полноценным игроком бирмингемской команды. Боссы «Астон Виллы» заплатят каталонскому клубу за Коутиньо около 20 миллионов евро, а с самим игроком будет подписано соглашение до июня 2026 года.

В этом сезоне Филиппе Коутиньо провёл в английском чемпионате 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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