«Астон Вилла» в скором времени объявит о выкупе Коутиньо

Руководители «Астон Виллы» договорились с «Барселоной» по поводу полноценного выкупа бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации авторитетного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, 29-летний бразильский футболист в ближайшее время официально станет полноценным игроком бирмингемской команды. Боссы «Астон Виллы» заплатят каталонскому клубу за Коутиньо около 20 миллионов евро, а с самим игроком будет подписано соглашение до июня 2026 года.

В этом сезоне Филиппе Коутиньо провёл в английском чемпионате 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.