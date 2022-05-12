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«Барселона» назвала «Манчестер Юнайтед» цену де Йонга

12 Мая 2022 • 12:04 Комментировать

В европейских СМИ начала обсуждаться громкая сделка – переход полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Голландии Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным Diario Sport, руководство «сине-гранатовых» определилось с суммой отступных за 25-летнего исполнителя. «Барселона» готова продать де Йонга на «Олд Траффорд», если за него предложат 100 миллионов евро. Этой продажей каталонцы могут поправить свое не самое лучшее финансовое положение.

Де Йонг перешел в каталонский гранд в 2019 году из амстердамского «Аякса». Его трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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