Инсайдер высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» купить де Йонга

Будущее голландского хавбека Френки де Йонга в каталонской «Барселоне» находится в подвешенном состоянии. Ранее сообщалось, что футболист почти наверняка перейдет в «Манчестер Юнайтед», однако появились новые сведения.

Как сообщил посредством социальной сети инсайдер Фабрицио Романо, эта информация является ложной. Журналист утверждает, что «красные дьяволы» далеки от договоренности по переходу де Йонга.

При этом новый наставник «Юнайтед» Эрик тен Хаг по-прежнему заинтересован в хавбеке и намерен побороться за его трансфер.

Контракт голландца с «Барсой» рассчитан до 2026 года, его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.