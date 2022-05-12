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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нашёл замену Рюдигеру в Италии

12 Мая 2022 • 11:42 Комментировать

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу.

По сообщениям портала Goal.com, в переходе сенегальского футболиста заинтересован лондонский «Челси», который будет испытывать нехватку игроков в центре обороны после грядущего расставания с Андреасом Кристенсеном и Антонио Рюдигером.

Ожидается, что «пенсионеры» сделают предложение по Кулибали в летнее трансферное окно. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро. За неаполитанский клуб африканец выступает с 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Калиду Кулибали
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