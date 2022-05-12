«Челси» нашёл замену Рюдигеру в Италии

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу.

По сообщениям портала Goal.com, в переходе сенегальского футболиста заинтересован лондонский «Челси», который будет испытывать нехватку игроков в центре обороны после грядущего расставания с Андреасом Кристенсеном и Антонио Рюдигером.

Ожидается, что «пенсионеры» сделают предложение по Кулибали в летнее трансферное окно. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро. За неаполитанский клуб африканец выступает с 2014 года.