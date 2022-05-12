Райс хочет покинуть «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс не подпишет новый контракт, сообщает Sun.

По информации источника, футболист отклонит новый восьмилетний контракт на сумму более 230 тыс евро в неделю. Он не хочет подписывать такой долгосрочный контракт на фоне интереса со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Райс перешёл в академию «молотобойцев» из академии «Челси» в 2013 году. С тех пор он сыграл за основную команду 193 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал девять результативных передач.

Действующее соглашение опорника рассчитано до 2024 года. Transfermarkt оценивает 23-летнего англичанина в 75 млн евро.