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Райс хочет покинуть «Вест Хэм»

12 Мая 2022 • 11:22 Комментировать

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс не подпишет новый контракт, сообщает Sun.

По информации источника, футболист отклонит новый восьмилетний контракт на сумму более 230 тыс евро в неделю. Он не хочет подписывать такой долгосрочный контракт на фоне интереса со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Райс перешёл в академию «молотобойцев» из академии «Челси» в 2013 году. С тех пор он сыграл за основную команду 193 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал девять результативных передач.

Действующее соглашение опорника рассчитано до 2024 года. Transfermarkt оценивает 23-летнего англичанина в 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс
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