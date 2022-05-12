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«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Монако»

12 Мая 2022 • 10:33 Комментировать

«Ливерпуль» лидирует в гонке за полузащитника «Монако» Орельена Чуамени, сообщает

По информации источника, несмотря на предложения от «Реала», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», именно предложение «мерсисайдцев» выглядит для футболиста «Монако» наиболее привлекательно.

Лидерам полузащиты «красных» Тьяго и Хендерсону уже больше 30, так что Чуамени может рассчитывать на постоянную игровую практику. Клопп, являющийся одним из главных инициаторов этого трансфера, продлил контракт до 2026 года, что является гарантом стабильности.

Чуамени перешёл в стан «монегасков» зимой 2020 года из «Бордо» за 18 млн евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний француз провёл за клуб 48 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает опорника в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ливерпуль Орельен Чуамени
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