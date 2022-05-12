Месси, Роналду или Неймар: Forbes рассказал, кому платят больше

Звезда французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом мира, сообщает журнал Forbes. Доход 34-летнего нападающего за последние 12 месяцев составил 123,5 миллиона евро.
Его извечный конкурент – португалец Криштиану Роналду – расположился на третьей строчке рейтинга. Прибыль форварда «Манчестер Юнайтед» измеряется 109 миллионами.
Кроме того, в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира попал бразилец Неймар, который является одноклубником Месси. Доход форварда «ПСЖ» составил 90 миллионов евро.