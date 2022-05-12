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Защитник «Астон Виллы» привлёк внимание больших клубов

12 Мая 2022 • 09:47 Комментировать

Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш привлёк внимание больших клубов, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на игрока претендуют «Аталанта» и мадридский «Атлетико». Обе команды нуждаются в усиление правого фланга, а Кэш универсальный футболист, который может играть на всей правой бровке и в центре, что он не раз демонстрировал в этом сезоне.

Латераль перешёл в «Астон Виллу» в 2020 году из «Ноттингема» за 15,75 млн евро. Его контракт рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне 24-летний поляк провёл за «львов» 37 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аталанта Астон Вилла Мэтти Кэш
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