Тухель: «Челси» нужно решить проблемы с обороной

Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал журналистам о том, какие недочёты в игре нужно исправить лондонской команде.

Тухель сказал, что лондонскому клубу нужно в ближайшее время решить проблемы с командной обороной, из-за чего «синие» в последних матчах пропускали слишком большое количество голов. Немецкий специалист отметил, что нужно в последних встречах этого сезона показать высокий уровень дисциплины и концентрации.

Напомним, что на данный момент лондонская команда под шефством Тухеля занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.