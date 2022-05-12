Мане высказался об уходе из «Ливерпуля»

В СМИ активно начали муссироваться слухи о возможном уходе сенегальского вингера Садио Мане из «Ливерпуля». Футболист не стал отмалчиваться и высказал свое мнение по этому поводу.

«Я счастлив здесь, наслаждаюсь каждой минутой, проведенной на поле. Стараюсь много забивать и помогать партнерам по команде. Парни тоже помогают мне, поэтому я всем доволен», - передает слова африканского футболиста Sky Sports.

Ранее в прессе сообщалось, что Садио может перейти в каталонскую «Барселону» или мюнхенскую «Баварию». Его действующий контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года.