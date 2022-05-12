«Челси» нашёл нового спонсора и подпишет крупный контракт

Лондонский «Челси» практически договорился о заключении сотрудничества с новым спонсором. Согласно сведениям таблоида Mirror, «пенсионеры» в самое ближайшее время подпишут соглашение с криптовалютной компанией WhaleFin.

Источник отмечает, что сумма сделки оценивается в 23 миллиона евро. Именно такую сумму спонсор будет выделять английскому гранду ежегодно.

В скором времени у лондонского клуба может смениться владелец. Российский олигарх Роман Абрамович продает команду из-за введенных санкций. Новым руководителем должен стать американец Тодд Боули.