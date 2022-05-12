Салах назвал лучшего нападающего в мире

Ведущий форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что считает себя лучшим атакующим футболистом мира. Об этом египетский игрок поведал в разговоре с beIN Sports.

«Вы можете провести параллель между мной и любым другим нападающим. Когда это сделаете, поймете, что я лучший на этой позиции. Не только в своей команде, но и в мире», - заявил Мохамед.

В текущем сезоне 29-летний форвард отметился 30 забитыми мячами и 16 голевыми передачами за мерсисайдский коллектив. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2023 года.