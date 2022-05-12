Моуринью рассказал о работе с Мхитаряном в «Манчестер Юнайтед»

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью рассказал журналистам о том, как ему работалось с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном в «Манчестер Юнайтед».

Моуринью заявил, что в манчестерской команде люди почему-то были настроены пессимистично и все говорил о том, что если у Мхитаряна сразу не пошла игра, то исправить ситуацию будет сложно. Португальский тренер отметил, что они с Генрихом доказали обратное и показали свою зрелость.

Напомним, что в в этом сезоне Генрих Мхитарян провёл в составе «Ромы» итальянской лиге 31 встречу. Полузащитник забил пять голов и сделал шесть ассистов.