«Кристал Пэлас» пытается сохранить Галлахера

«Кристал Пэлас» пытается сохранить полузащитника Конора Галлахера, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «орлов» восхищено игрой Галлахера. Игрок, права на которого принадлежат «Челси», сумел за сезон влюбить в себя болельщиков на «Селхерст Парк». Его признали лучшим игроком клуба в сезоне.

«Челси» хочет вернуть своего воспитанника, но большую роль играет чемпионат мира, который пройдёт в конце этого года. Для вызова в сборную Галлахеру нужна регулярная игровая практика.

В текущем сезоне 22-летний англичанин сыграл за «Пэлас» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.