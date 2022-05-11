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«Кристал Пэлас» пытается сохранить Галлахера

11 Мая 2022 • 20:55 Комментировать

«Кристал Пэлас» пытается сохранить полузащитника Конора Галлахера, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «орлов» восхищено игрой Галлахера. Игрок, права на которого принадлежат «Челси», сумел за сезон влюбить в себя болельщиков на «Селхерст Парк». Его признали лучшим игроком клуба в сезоне.

«Челси» хочет вернуть своего воспитанника, но большую роль играет чемпионат мира, который пройдёт в конце этого года. Для вызова в сборную Галлахеру нужна регулярная игровая практика.

В текущем сезоне 22-летний англичанин сыграл за «Пэлас» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Конор Галлахер
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