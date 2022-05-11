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Роналду или Месси: назван самый высокооплачиваемый футболист мира

11 Мая 2022 • 17:05 Комментировать (4)

Стало известно, кто из футболистов является самым высокооплачиваемым в 2022 году. Согласно сведениям Spotico, лидирующую позицию в этом виде спорта занимает Лионель Месси. Он располагается на втором месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира в этом году.

Доход 34-летнего аргентинца, по подсчетам источника, составит 115,5 миллиона евро. Совсем недалеко от него отстал Криштиану Роналду. Португалец заработает 109 миллионов.

Стоит отметить, что звездные футболисты уступили лишь баскетболисту Леброну Джеймсу. Доход форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» составит 119 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси
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