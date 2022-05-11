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«Бавария» приняла решение по трансферу Мане

11 Мая 2022 • 16:25 Комментировать

Сенегальский нападающий Садио Мане, правами на которого владеет «Ливерпуль», не перейдет в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщают журналисты Sport1.de.

Как стало известно источнику, немецкий топ-клуб не собирается вступать в переговоры с мерсисайдцами по трансферу звездного африканца. Мюнхенцы рассчитывают сохранить в команде Сержа Гнабри, на место которого СМИ сватали Мане. Контракт Сержа с «Баварией» истекает летом 2023 года.

Ранее в СМИ прошел слух, что Садио в случае ухода из «Ливерпуля» предпочтет вариант продолжения карьеры в каталонской «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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