«Бавария» приняла решение по трансферу Мане

Сенегальский нападающий Садио Мане, правами на которого владеет «Ливерпуль», не перейдет в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщают журналисты Sport1.de.

Как стало известно источнику, немецкий топ-клуб не собирается вступать в переговоры с мерсисайдцами по трансферу звездного африканца. Мюнхенцы рассчитывают сохранить в команде Сержа Гнабри, на место которого СМИ сватали Мане. Контракт Сержа с «Баварией» истекает летом 2023 года.

Ранее в СМИ прошел слух, что Садио в случае ухода из «Ливерпуля» предпочтет вариант продолжения карьеры в каталонской «Барселоне».