«Барселона», «МЮ» и ещё два гранда нацелились на звезду Бундеслиги

Один из лидеров «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку, который проводит лучший сезон в своей карьере, пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Согласно информации Lequipe, 24-летний атакующий полузащитник является трансферной целью сразу четырех европейских грандов. В борьбе за игрока схлестнутся английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», каталонская «Барселона» и «Милан».

Нкунку готов сменить клубную прописку летом и ждет конкретных предложений. При этом «РБ Лейпциг» не горит желанием продавать своего лидера, контракт которого рассчитан еще на два года.