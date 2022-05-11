Три гранда АПЛ включились в борьбу за Уоткинса

«Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» намерены бороться за переход нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. Ранее об интересе к игроку объявил «Вест Хэм».

Уоткинс перебрался в «Астон Виллу» в 2020 году из «Брентфорда» и в 73 матчах забил 26 голов. 26-летний игрок сборной Англии зарекомендовал себя как отличный нападающий, способный играть из глубины.

Форвардом заинтересовались сразу несколько клубов АПЛ, сообщает SPORT. Отмечается, что «Астон Вилла» не собирается легко отпускать игрока и запросит за него немалую сумму.

В этом сезоне Уоткинс провел в АПЛ 32 игры, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.