«Тоттенхэм» постарается летом продать Ндомбеле

«Тоттенхэм» постарается летом продать полузащитника Танги Ндомбеле, проводящем этот сезон на правах аренды в «Лионе».

Ндомбеле станет одним из немногих футболистов «шпор», от которых клуб постарается избавиться в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

В этот список входят также Стевен Бергвейн, который потерял место в стартовом составе, и Джовани Ло Чельсо, проводящий сезон в «Вильярреале».

В этом сезоне Ндомбеле сыграл в чемпионате Франции 9 игр, отметившись 2 результативными передачами.