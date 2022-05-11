Моуринью: «В Англии были проблемы со Смоллингом, в «Роме» их нет»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью признался, что у него были проблемы с защитником Крисом Смоллингом в «Манчестер Юнайтед», но в «Роме» они исчезли.

Ранее, в бытность главным тренером манчестерского клуба, Моуринью заявлял, что ему трудно строить развитие атаки, используя Смоллинга, так как игра защитника ногами не удовлетворяла португальского специалиста.

Однако, теперь Моуринью рад видеть Смоллинга в обойме клуба.

«Ситуация с Крисом заключалась в том, чтобы найти баланс в его теле. Его опыт и качества на лицо. Он фантастический игрок!», - сказал Моуринью в интервью Sky Sports.

Он также отметил, что в Италии за защитником закрепилось прозвище «Smaldini», которое намекает на его схожесть с легендарным защитником Паоло Мальдини.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 26 матчей и забил 3 гола.