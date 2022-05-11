Стало известно, почему Холанн не перешел в «Ювентус» в 2017 году

Один из лучших нападающих Бундеслиги Эрлинг Холанн, который новый сезон начнёт в футболке «Манчестер Сити», мог в 2017 году перейти в «Ювентус».

Звезда дортмундской «Боруссии» в то время имел контракт с «Мёльде», но уже привлекал интерес многих европейских клубов, в том числе «Ювентуса». Туринцы вели переговоры с агентом Мино Райолой и пригласили нападающего и его отца посмотреть игру на стадионе в Турине.

«Ювентус» был готов заплатить 4 миллиона евро, но норвежец отклонил предложение, так как итальянский клуб хотел затем отдать его в аренду или отправить играть в молодежную команду в третьем итальянском дивизионе.

На днях Холанн заключил контракт с «Манчестер Сити», согласно которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.

В этом сезоне футболист провел в составе дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге 23 игры, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.