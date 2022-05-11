Джеррард ответил на вопрос «Кто лучше: Скоулз или Лэмпард?»

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард разрешил давний спор, кто из трёх центральных полузащитников сборной Англии начала 2000-х годов является самым лучшим.

При этом Джеррард скромно умолчал о свое персоне:

«Все разные. Я не очень люблю говорить о себе. естественно, как о лучшем футболисте. Я бы выбрал Скоулза, но они очень разные, оба лучшие по-своему. Но мне достаточно того, что я разговаривал с ними на одном языке», - сказал Джеррард в разговоре с Рио Фердинандом на BT Sport.

Лэмпард является самым результативным полузащитником в истории Премьер-лиги, забив 177 голов. При этом и Джеррард, и Скоулз также входят в «клуб 100», но многие эксперты склоняются к мнению, что эти двое игроков несколько лучше контролировали ход матчей, чем нынешний тренер «Эвертона».