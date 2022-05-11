Джеррард: «Хочу, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле» навсегда»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о будущем полузащитника команды Фелиппе Коутиньо, выступающего за бирмингемцев на правах аренды.

Специалист заявил, что хочет сохранить бразильца в составе своей команды навсегда.

«Я очень хочу, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле» навсегда. Мы стараемся его удержать», — сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны».

В текущем сезоне АПЛ 29-летний Коутиньо провёл в составе бирмингемцев 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что в бытность игроком Джеррард вместе с бразильцем защищал цвета «Ливерпуля».