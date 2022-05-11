Это’о: «Как зовут этого парня из «Челси»? Он вообще нужен сборной Италии?»

Бывший нападающий «Интера» Самюэль Это’о заявил, что сомневается в важности Жоржиньо для национальной сборной.

«Как зовут того парня из «Челси»… Жоржиньо! Ну и нужен ли он Италии? Он важен?», - заявил Это’о в интервью La Gazzetta dello Sport.

Камерунец отметил, что в сборную Италии приглашается много выходцев из Бразилии, но при этом существует определенная проблема в натурализации чернокожих футболистов.

«У Жоржиньо бразильские корни, верно? Так почему же существуют различия, когда дело доходит до вызова молодых чернокожих игроков?», - сказал бывший нападающий «Интера».

Жоржиньо стал одним из антигероев провала сборной Италии в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре. Итальянцы проиграли сборной Северной Македонии и во второй раз подряд лишились возможность сыграть на главном футбольном соревновании планеты.