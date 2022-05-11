«Арсенал» назвал две главные трансферные цели на лето

Лондонский «Арсенал» определился с двумя приоритетными целями на летнее трансферное окно. «Канониры» планирую усилить среднюю и атакующую линию.

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, первой целью «канониров» является форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус. Бразилец может сменить команду из-за переезда на «Этихад» Эрлинга Холанна.

Вторая трансферная цель «Арсенала» - полузащитник сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманс. Лондонцы могут привлечь хавбека возможностью сыграть в Лиге чемпионов, если туда попадут.

За три тура до конца сезона подопечные Микеля Артеты занимают четвертое место в АПЛ.