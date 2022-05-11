«Барселона» сделала предложение Аспиликуэте - известны условия

Каталонская «Барселона» всерьез рассматривает вариант с подписанием флангового защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты.

Как сообщает портал Goal.com в своих соцсетях, «сине-гранатовые» уже сделали предложение 32-летнему испанскому латералю, у которого остался год по контракту с «пенсионерами». Каталонцы готовы подписать с Аспиликуэтой двухлетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере 13 миллионов евро.

Напомним, что испанец выступает за лондонскую команду с 2012 года. Вместе с «Челси» Сесар дважды становился чемпионом АПЛ и выигрывал Лигу чемпионов.