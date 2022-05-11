Моуринью по-прежнему желает всего хорошего «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью рассказал журналистам о том, что думает по поводу «Манчестер Юнайтед», где работал с 2016 по 2018 год.

Моуринью сказал, что он выиграл с «красными дьяволами» три трофея, которые, к сожалению, являются последними трофеями «Юнайтед» на данный момент. Португальский специалист отметил, что ему действительно нравится манчестерская команда и он по-прежнему желает ей всего хорошего.

Напомним, что на данный момент футболисты «Манчестер Юнайтед» под шефством Ральфа Рангника занимают лишь шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.