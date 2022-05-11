«Ньюкасл» пытался подписать Осимхена

Руководители «Ньюкасла» делали предложение «Наполи» по поводу трансфера нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

По информации Calciomercato, «сороки» хотели ещё зимой подписать 23-летнего нигерийского футболиста, но боссы неаполитанской команды отказались отпускать Осимхена в английский чемпионат. Стоит отметить, что «Наполи» отпустит своего основного форварда только за солидные 100 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Виктор Осимхен провёл в итальянской лиге 25 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и двумя ассистами.