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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мане готов перейти в «Барселону»

11 Мая 2022 • 10:44 Комментировать (1)

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане готов перебраться в «Барселону». Игрок считает, что в каталонском клубе у него будет больше шансов выиграть «Золотой мяч».

Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в июле 2016 года и с тех пор превратился в одного из лучших игроков Премьер-лиги. На данный момент сенегалец забил 119 голов за английский клуб во всех соревнованиях.

Однако, контракт игрока истекает в 2023 году, и это привлекло внимание многих известных клубов Европы. Интерес со стороны «Барселоны» связан с неопределенностью в отношении будущего Усмана Дембеле.

Сам Мане считает, что переход в испанский клуб поможет ему получить больше шансов в борьбе за «Золотой мяч», сообщает Mundo Deportivo.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 33 матча, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Садио Мане
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