Мане готов перейти в «Барселону»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане готов перебраться в «Барселону». Игрок считает, что в каталонском клубе у него будет больше шансов выиграть «Золотой мяч».

Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в июле 2016 года и с тех пор превратился в одного из лучших игроков Премьер-лиги. На данный момент сенегалец забил 119 голов за английский клуб во всех соревнованиях.

Однако, контракт игрока истекает в 2023 году, и это привлекло внимание многих известных клубов Европы. Интерес со стороны «Барселоны» связан с неопределенностью в отношении будущего Усмана Дембеле.

Сам Мане считает, что переход в испанский клуб поможет ему получить больше шансов в борьбе за «Золотой мяч», сообщает Mundo Deportivo.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 33 матча, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.