«Арсенал» интересуется нападающим «Порту»

«Арсенал» интересуется вингером «Порту» Пепе, сообщает A Bola.

По информации источника, главный тренер «пушкарей» Микель Артета хочет усилить атаку команды и Пепе является одним из главных кандидатов. Он может заменить в лондонской команде своего тёзку, Николя Пепе, который не входит в планы клуба.

Нападающий перешёл в «Порту» летом 2021 года из бразильского «Гремио» за 15 млн евро. Его контракт рассчитан до 2026 года, но в нём присутствует пункт об отступных в размере 50 млн евро.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провёл за «драконов» 40 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.