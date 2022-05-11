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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лофтус-Чик доволен своим новым положением в «Челси»

11 Мая 2022 • 10:30 Комментировать

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик заявил журналистам, что доволен новой позицией на поле и большим количеством игрового времени.

«Приходя в «Челси» в этом сезоне, я не знал, чего ожидать в плане игровой позиции. Я всегда видел себя полузащитником, способным выполнять самые различные функции», - сказал Лофтус-Чик в интервью Sky Sports.

В последнее время наставник «Челси» Томас Тухель стал доверять больше игрового времени игроку, экспериментируя с его позицией в схеме 3-4-3.

«Я стал играть глубже в полузащите, что полностью отличается от того, что было в последние шесть или семь лет, когда я был больше атакующим игроком. У меня всегда были качества, необходимые для обороны», - отметил Лофтус-Чик.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 22 игры, отметившись 2 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рубен Лофтус-Чик
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