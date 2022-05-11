«Ювентус» не сможет платить Погба зарплату, которую предлагает «ПСЖ»

Полю Погба придётся пойти на существенное сокращение зарплаты, если он решит продолжить карьеру в «Ювентусе».

Туринский клуб может предложить не более 7-8 миллионов евро в год, в то время как «ПСЖ», который также претендует на игрока, готов платить в два-три раза больше. Тем временем, «Реал» пока не предпринимает никаких действий, наблюдая за ситуацией.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» заканчивается этим летом и футболист может перейти в любой клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне Погба провел в АПЛ 20 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.