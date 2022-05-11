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«Астон Вилла» выкупила Коутиньо

11 Мая 2022 • 09:38 Комментировать

Вингер «Барселоны» Филиппе Коутиньо останется в «Астон Вилле», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «львы» выкупили игрока у «сине-гранатовых», заключив с ним контракт до 2026 года. Сумма сделки пока неизвестна.

Коутиньо перешёл на «Камп Ноу» зимой 2018 года из «Ливерпуля» за 135 млн евро. На год он уходил в аренду в «Баварию», но немецкий гранд не захотел его выкупать. Всего за каталонский клуб Филиппе провёл 106 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 14 голевых передач.

В январе этого года бразилец ушёл в аренду в «Астон Виллу», где сразу влился в команду. В текущем сезоне у 29-летнего игрока 16 матчей за английский клуб, четыре забитых мяча и три результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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