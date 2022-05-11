Вацке: «Нам приходится сражаться с олигархами и арабскими шейхами»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал трансфер нападающего Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

«Для нас это единственный путь, потому что, когда игрок показывает себя очень хорошо, нам приходится сражаться с большими клубами, за спиной которых стоят олигархи и арабские капиталы», — сказал Ватцке в интервью CNN.

Он отметил, что воспитание футбольных талантов не всегда приносит прибыль клубу.

«Когда мы продали Усмана Дембеле в «Барселону», это была очень хорошая сделка. Когда Роберт Левандовски оставил нас без платы за трансфер - это была плохая. Но это футбол», - отметил Вацке.

Ранее сообщалось, что нападающий дортмундского клуба Эрлинг Холанн официально стал игроком «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 70 миллионов евро.