Тухель высказался о смене владельца «Челси»

Немецкий специалист Томас Тухель, который занимает пост главного тренера лондонского «Челси», высказался о грядущей смене руководства. Новым владельцем «пенсионеров» станет американский бизнесмен Тодд Бели.

«Мы все ждем прояснения ситуации. Думаю, клуб движется в правильном направлении. Уже давно хотим, чтобы вопрос с владельцем был решен. Команде нужен заряд позитива. Эта неопределенность нам сильно мешала, глупо это отрицать», - цитирует немца портал Goal.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 4,6 миллиона евро.

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