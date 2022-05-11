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Лэмпард о борьбе за выживание: «Сейчас ставки очень высоки»

11 Мая 2022 • 09:20 Комментировать

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард признался, что сейчас нервничает больше, чем во время борьбы за титулы в АПЛ в свою бытность игроком.

«Когда вы переживаете этот опыт борьбы за выживание – это поглощает вас. Ставки очень высоки», - сказал наставник «Эвертона».

Он отметил, что речь идет не только об имидже и истории клуба, но и о финансовой стороне дела.

«Экономика клуба имеет огромное значение. Сохранение прописки также важно и для болельщиков, и для людей, причастных к клубу», - добавил Лэмпард.

«Эвертон» занимает 16-е место в АПЛ, опережая в борьбе выживание «Бёрнли» и «Лидс» на одно очко и имея одну игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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