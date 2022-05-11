Рангник посоветовал «Манчестер Юнайтед» приобрести Лаймера

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посоветовал клубу приобрести полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера. Контракт 24-летнего футболиста с немецким клубом истекает в 2023 году.

Рангник хорошо знаком с Лаймером по совместной работе в австрийской и немецкой Бундеслигах. Футболист перешел в «Лейпциг» в 2017 году и сейчас является одним из лучших полузащитников немецкого чемпионата.

Летом «Манчестер Юнайтед» возглавит новый главный тренер Эрик тен Хаг. Ожидается, что клуб ждет большое обновление.

В этом сезоне Лаймер провел в Бундеслиге 25 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.