«Ливерпуль» готов продать Окслейда-Чемберлена

Боссы «Ливерпуля» не собираются продлевать соглашение с английским полузащитником Алексом Окслейдом-Чемберленом.

По информации издания The Telegraph, представители мерсисайдской команды готовы в ближайшее время продать 28-летнего английского футболиста. Стоит отметить, что действующее соглашение Окслейда-Чемберлена с «красными» рассчитано до июня следующего года. До «Ливерпуля» полузащитник также выступал за «Арсенал» и «Саутгемптон».

В этом сезоне Алекс Окслейд-Чемберлен провёл в английском чемпионате 17 матчей, в которых забил два мяча и сделал один ассист.