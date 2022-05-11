Форвард «Ливерпуля» переходит в «Милан»

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги с большой долей вероятности начнет следующий сезон в составе другой команды. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Даниэле Лонго.

По сведениям источника, новым местом работы бельгийского футболиста станет «Милан». «Россонери» оформят сделку после завершения финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом».

Мерсисайдцы уже договорились с Ориги о подписании четырехлетнего трудового соглашения. В миланском гранде бельгиец будет зарабатывать четыре миллиона евро ежегодно.