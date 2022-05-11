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Форвард «Ливерпуля» переходит в «Милан»

11 Мая 2022 • 08:46 Комментировать

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги с большой долей вероятности начнет следующий сезон в составе другой команды. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Даниэле Лонго.

По сведениям источника, новым местом работы бельгийского футболиста станет «Милан». «Россонери» оформят сделку после завершения финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом».

Мерсисайдцы уже договорились с Ориги о подписании четырехлетнего трудового соглашения. В миланском гранде бельгиец будет зарабатывать четыре миллиона евро ежегодно.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги
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