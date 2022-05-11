«Манчестер Сити» готов отпустить Стерлинга

«Манчестер Сити» готов отпустить полузащитника Рахима Стерлинга в летнее трансферное окно. Игроком интересуются «Арсенал» и «Ньюкасл».

Контракт футболиста с «Сити» заканчивается в 2023 году и «Сити» может продать Стерлинга этим летом за разумную плату, сообщает Fichajes.

За семь лет пребывания в клубе Стерлинг выиграл с командой четыре чемпионских титула. Однако, тот факт, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола не гарантировал игроку место в стартовом составе, постоянно раздражал футболиста.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.