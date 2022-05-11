Холанн будет зарабатывать больше, чем Роналду

Стали известны некоторые условия контракта между «Манчестер Сити» и нападающим Эрлингом Холанном.

Форвард будет получать зарплату в размере 585 тысяч евро в неделю, сообщает Daily Mail. Это больше, чем сейчас зарабатывают два самых высокооплачиваемых футболиста АПЛ Криштиану Роналду и Кевин де Брёйне.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» официально подтвердил переход Холанна из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 23 игры, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.