Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Контракт футболиста с парижским клубом истекает в 2023 году. Ранее были сообщения, что футболист попал в немилость к главному тренеру «ПСЖ» Маурицио Почеттино и клуб рассматривает варианты продажи игрока.

Гуйе перешел в «ПСЖ» из «Эвертона» в 2019 году за 33 миллиона евро. Он без особых усилий влился в основу, однако, в этом сезоне потерял место в стартовом составе. Ожидается, что «ПСЖ» запросит за переход игрока около 20 миллионов евро.

В этом сезоне Гуйе провел в чемпионате Франции 25 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.