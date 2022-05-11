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Гуйе попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

11 Мая 2022 • 08:21 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Контракт футболиста с парижским клубом истекает в 2023 году. Ранее были сообщения, что футболист попал в немилость к главному тренеру «ПСЖ» Маурицио Почеттино и клуб рассматривает варианты продажи игрока.

Гуйе перешел в «ПСЖ» из «Эвертона» в 2019 году за 33 миллиона евро. Он без особых усилий влился в основу, однако, в этом сезоне потерял место в стартовом составе. Ожидается, что «ПСЖ» запросит за переход игрока около 20 миллионов евро.

В этом сезоне Гуйе провел в чемпионате Франции 25 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Идрисса Гуйе
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