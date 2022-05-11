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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Астон Виллы»

11 Мая 2022 • 08:13 Комментировать

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Астон Виллы» Олли Уоткинсом. Главный тренер «молотков» Дэвид Мойес продолжает искать форварда для своей команды.

26-летний футболист проводит за бирмингемский клуб второй сезон, перейдя в него из «Брентфорда». Ожидается, что «Астон Вилла» запросит не менее 60 миллионов евро за трансфер игрока.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» также рассматривает варианты покупки Дарвина Нуньеса из «Бенфики», Эдди Нкетиа из «Арсенала» и Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити».

В этом сезоне Уоткинс провел в АПЛ 32 игры, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Астон Вилла Олли Уоткинс
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11.05  21:45 Лестер ... Норвич 1.58 4.30 5.80
11.05  21:45 Уотфорд ... Эвертон 3.65 3.55 2.07
11.05  22:15 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
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