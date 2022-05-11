«Вест Хэм» интересуется нападающим «Астон Виллы» Олли Уоткинсом. Главный тренер «молотков» Дэвид Мойес продолжает искать форварда для своей команды.

26-летний футболист проводит за бирмингемский клуб второй сезон, перейдя в него из «Брентфорда». Ожидается, что «Астон Вилла» запросит не менее 60 миллионов евро за трансфер игрока.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» также рассматривает варианты покупки Дарвина Нуньеса из «Бенфики», Эдди Нкетиа из «Арсенала» и Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити».

В этом сезоне Уоткинс провел в АПЛ 32 игры, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.