В «Барселоне» отреагировали на трансфер Холанна в «Манчестер Сити»

Накануне было официально объявлено о переходе норвежского центрфорварда Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Своим мнением по этому трансферу поделился наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес.

«Хочу пожелать Эрлингу всего самого лучшего в новом клубе. Почему он не перешел в «Барсу»? У нас не было возможности конкурировать с «Сити» в вопросах финансов», - передает слова специалиста Barca Universal.

Холанн присоединится к английскому коллективу по завершении нынешнего сезона. В общей сложности его трансфер обошелся «горожанам» в 250 миллионов евро.